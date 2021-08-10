Tarsus’ta tiyatro akşamları başlıyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve kumpanyasının sergilediği, geleneksel Türk tiyatrosu ögelerinin yer aldığı seyirlik oyununu her gün bir mahallede Tarsus halkıyla buluşturacak.

Tarsus halkının tiyatroya doyacağı tiyatro akşamlarında Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu, 16 mahallede her akşam Tarsus halkıyla buluşacak. İlk olarak İsmetpaşa Mahallesi tarihi bacanın bulunduğu meydanda saat 21:00’de başlayacak olan tiyatro etkinliği diğer günlerde de sırasıyla aynı saatte Mithatpaşa, Altaylılar, Hacıhamzalı, Gülek, Anıt, Öğretmenler, Yeşilyurt, Yeşil, Yenice, Bahşiş, Atalar, Yeşiltepe, Şahin, Reşadiye ve Barbaros mahallelerinde devam edecek. Oyun ücretsiz sahnelenecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tüm Tarsus halkını bu etkinliğe davet ediyorum. Amacımız Tarsus halkını geleneksel Türk Tiyatrosu ögelerinin yer aldığı şarkılı seyirlik güldürü oyunu ile buluşturarak sıcak yaz gecelerinin açık havada keyifle geçmesini sağlamak” dedi.