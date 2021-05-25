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Tarsus’ta tır devrildi sürücüsü yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni yapılan hastane kavşağında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
MERSİN 25.05.2021, 11:03
Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni yapılan hastane kavşağında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesindeki yeni kavşakta meydana gelen kazada, A.S. (38) idaresindeki 33 E 7315 plakalı tır kavşakta dönüş yaparken devrildi. Dorsesi devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza nedeniyle yol kısmen kapandı.Kazadan sonra mahalle sakinleri hastane açılmadan kavşağı yeniden gözden geçirilmesini, yoksa burada kazanın eksik olmayacağını söyledi.