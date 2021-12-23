Tarsus’ta taklit ürün operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yapılan operasyonda 12 iş yerinde 93 adet taklit ürün ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda ‘Markalar Kanuna Muhalefet suçu’ ile ilgili çalışma yapan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramada, ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen ayakkabı, çorap, tişört, mont, sırt çantası ve eşofman takımı olmak üzere 93 adet ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili ürünleri satan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.