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Tarsus’ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı

19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.

MERSİN 19.11.2020, 16:54
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Tarsus’ta sürücülere yönelik korona virüs farkındalık etkinliği yapıldı
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19) korunma tedbirleri kapsamında vatandaşları maske kullanımına teşvik etmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her geçen gün etkisini arttıran Covid-19 konusunda vatandaşları tedbirli olmaya yönlendirmek ve özellik maske takma ile birlikte hijyenik şartlara uygun hareket etmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışması, jandarma uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Tarsus Belediyesi tarafından hazırlatılan maske, el dezenfektanı, kolonya, hijyen kiti, uyarıcı broşürler, baskılı tişörtler ve çocuklara yönelik boyama kitapları ve balonlar dağıtıldı. Sürücülerin araçlarının da dezenfeksiyon işleminden geçirildiği etkinliğe, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Mehmet Büyükhan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım katıldı. İlçe yöneticileri ve komutanlar, sürücüleri maske takmaya, sosyal mesafelere dikkat etmeye ve hijyenik koşullara uygun hareket etmeye davet ederek, “Kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” mesajı verdiler.

Farkındalık çalışmasında konuşan Kaymakamı Otcu, Belediye Başkanı Bozdoğan’a pandemi sürecindeki duyarlığından ve gerek kaymakamlık gerekse diğer devlet kurumlarının çalışmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
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