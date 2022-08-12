Tarsus’ta silahla bir kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan P.A. (20) ile Ş.E. (29), E.E.(27) ve N.K. (26) adlı kişiler yolda karşılaştılar. Burada tartışan gençlerden P.A. ayağından silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan P.A. yapılan tedavinden sonra taburcu edildi.

Olaydan sonra polis Ş.E., E.E. ve N.K. adlı kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı operasyonla Ş.E., E.E. ve N.K. şüphelileri gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.E. ve N.K. tutuklandı.