Tarsus’ta ’Shakespeare ve Müzik’ performansı ilgiyle izlendi

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdüren Tarsus Belediyesi, Ayşe Lebriz Berkem tarafından sahnelenen ’Shakespeare ve Müzik’ performansını sanatseverlerle buluşturdu.

ST Paul Kilisesi’nde gerçekleştirilen özel performansta William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden hazırlanmış ezgiler seslendirildi. Ayşe Lebriz Berkem tarafından sahnelenen ’Shakespeare ve Müzik’ performansı izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Tarsus Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen performansta, Diego Leveric Rönesans Lute ve borak gitarıyla notalara hayat verirken, Linet Şaul’un ezgilerine de Bülent Oral Viola da Gamba ile eşlik etti.

"Tarsus, kültür ve sanatla iç içe bir ilçe"

Sanatın yaygınlaştırılması adına son derece önemli gördükleri bir etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu kent on bin yıllık bir kent. Buram buram tarihiyle ve felsefik yapısıyla felsefesinin yayıldığı bir kent. Böylesine sanatla, kültürle iç içe olan, bilimle bu kadar haşır neşir olan bir kentte sanatın yaygınlaştırılması ve halkımızla buluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir söz vardır, hayatta öyle şeyler olur ki, mutluluğu biz yaşamak zannederiz ama mutluluklar anımsamaktır. Bu tür oyunlar da öyle. Yarın aradan beş yıl, on yıl geçecek ve herkes Ayşe Lebriz Berkem’i, Shakespeare ve müziği anlatacak. Ben bu kentin özellikle kültürde ve sanattaki o coşkulu halini çok iyi biliyorum. Pandemiden kaynaklı kaybettiğimiz süreci yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bu kent artık o aydınlık dönemini tekrar buluyor. Ve bunun için de belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu

"Ender bir proje"

Performans sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem ise "Bugün Tarsus’ta sahne aldık. Hem konser hem de performansın iç içe olduğu belki de çok ender projelerden bir tanesi. Yerel yönetimlerin, sanat politikası, sanata yaptıkları destek, dayanışma salgın zamanından sonra çok daha kıymetli. Sanatseverleri seyircisiyle buluşturmak benim için gerçekten çok kıymetli. O yüzden Tarsus Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi iletiyorum. Tarsus çok canlıydı" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini ifade ettiler. Program, Başkan Bozdoğan’ın sanatçılara çiçek takdim ve teşekkürü ardından son buldu.