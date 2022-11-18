Tarsus’ta Şelale Otelin yerine halka açık tesis yapılacak

Mersin’in Tarsus ilçesinde yıkımı tamamlanan Şelale Otelin yerine halka açın tesis yapılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerine tüm vatandaşların kullanabileceği sosyal tesis kurulması amacıyla yıkılan Şelale Otelin bulunduğu alanda çalışmalara başlandı. Toplam 10 bin 450 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek proje için ‘Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’ adında ulusal çapta bir yarışma düzenlendiğini belirten Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı mimarlarından Derya Çağ, “Alanında uzman kişilerden oluşan 7 kişilik jüri tarafından, yarışmaya katılan 74 adet proje incelendi. Yarışma sonunda jürinin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, Tarsus’un tarihsel ve sosyal bağlamı içinde kentsel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını artıracak, bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, doğaya saygılı ve işlevsel proje oy birliği ile birinci olmuştur” dedi.

Projenin, kimlik oluşturan ve akılda kalan bir kullanıcı deneyimi oluşturan simgesel mimari ögeler ile tasarlandığını ifade eden Çağ, “Yapı kütlesi yay biçiminde çözülerek, şelaleyi kucaklayan orta bir avlu oluşturulmuş. Tasarımın yay biçiminde oluşturulması, çift cidarlı revaklar ile boşluklu bir yapıya dönüşerek, tanımlı geçirgen kamusal bir alan oluşturmuş. Yapının boşluklu ve kamusal alanla geçirgen olması, orta avluyu hem kuzey yönündeki Mimar Sinan Bulvarından ayırması, hem bulvar ile iç avlu ve kamusal yeşil alan arasındaki bağlantıyı kurması, iklime ve yere uygun bir çözümleme olarak görülmüştür” diye konuştu.

Şelale Otelin yerine yapılacak olan tesisin halka açık olacağını kaydeden Çağ, “10 bin 450 metre kare alan üzerine inşa edilecek tesis, 500 kişilik çok amaçlı salon, 200 kişilik restoran, yetişkin ve çocuk havuzları, sahne üzeri etkinliklerin yapılabileceği 500 kişilik açık etkinlik alanından oluşacak” ifadelerini kullandı.