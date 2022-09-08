Tarsus’ta sahte içki operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde yapılan aramada, çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, bir istihbarat üzerine T.S. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 24 litre el yapımı içki, bin 250 litre sahte içki yapımında kullanılan mayalanmış üzüm fermenteleri ile 5 kök Hint keneviri, 20 adet sentetik hap ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.