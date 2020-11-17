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Tarsus’ta pazar yerlerinde maske ve hijyen denetimleri artırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, giderek artan korona virüs vakalarına karşı denetimlerini artırdı. Pazar yerlerinde kurulan dezenfektan stantlarını genişleten belediye, alışverişe gelen vatandaşları da maske ve hijyen konusunda uyarıyor.

MERSİN 17.11.2020, 14:40
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Tarsus’ta pazar yerlerinde maske ve hijyen denetimleri artırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, giderek artan korona virüs vakalarına karşı denetimlerini artırdı. Pazar yerlerinde kurulan dezenfektan stantlarını genişleten belediye, alışverişe gelen vatandaşları da maske ve hijyen konusunda uyarıyor.

Tarsus Belediyesi, giderek artan vakalara karşı önlemleri sürdürüyor. Salgın sürecinin başında semt pazarlarına dezenfektan stantları kuran belediye, vaka sayısındaki artışlar üzerine bu uygulamaya biraz daha genişletti. Belediye görevlileri de pazara giren vatandaşları ellerini dezenfekte etmeleri ve maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda bilgilendiriyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamayla salgın hastalığa yakalanmamak için kişisel temizliğe önem verilmesi, maske kullanılması, ellerin sıkça dezenfekte edilmesi ve yoğun dezenfeksiyon işlemleriyle birlikte yaşam alanlarının hijyen hale getirilmesinin önemini vurguladı. Korona virüse karşı açtıkları savaş kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına dezenfektan yerleştirdiklerini söyleyen Başkan Bozdoğan, “Birer görevlimiz dezenfektan standımızda görev yapacak, maske takmayan vatandaşları uyarıp ellerinin dezenfekte edilmesini sağlayacak. Ekiplerimiz semt pazarlarında sürekli maske kontrolü yapacak. Vatandaşlarımız mutlaka maske taksınlar ve Pazar yerlerinde kendilerine sunulan bu imkandan faydalansınlar" dedi.
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