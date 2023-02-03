Tarsus’ta oto galericiler sitesinin taşınması meclis üyelerince reddedildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, oto galericiler sitelerinin can ve mal güvenliği gereği şehir merkezinden uzak bir yere taşınmasına ilişkin teklif, belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.

Tarsus Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Başkan Bozdoğan’ın geçtiğimiz eylül ayında oto galericiler sitesi yapmak için Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hissesi bulunan arazi ile ilgili arsa payı karşılığında inşaat sözleşmesi yapılma talebi meclis üyelerinin ret oyu vermesi ile reddedilmişti. Teklif bir kez daha meclise getirildi. Mecliste İçişleri Bakanlığının ’İkinci el oto galerileri hakkında genelgesi’, Cumhurbaşkanlığının ’İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair maddesi’ ve Ticaret Bakanlığının ’İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti’ne dair yönetmeliklerine göre oto galeri sitelerinin çevreye, alt yapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin oto galerilerinin yerleşim yerleri alanları dışında bir yere taşınmasını içeren genelgeler, meclis üyeleri ile paylaşıldı. Bu genelgelere göre Tarsus Belediyesinin kentin nüfusu ve halkın can ve mal güvenliği göz önüne alınarak yeni bir oto galeri sitesi yapması için göreve çağırıldığı belirtildi. Genelgelere binaen yeni bir oto galeri sitesi yapılması için şartları uygun hale getirerek mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan taşınmaza, oto galericiler sitesi yapılmasına yönelik arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini içeren ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümlerine uygun olarak belediye hissesine isabet eden bağımsız bölümlerin satışı ve yükleniciye isabet eden bölümlerin devredilmesi konusunda belediye meclisine sunulan evrak, meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Halkın can ve mal güvenliği ön planda tutulmuştu

Meclis üyelerine, Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belediyeleri göreve çağırdığı bu konuda, her üç ayda bir rapor istendiği, yapılmazsa ihlali durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılacağının, oto galeri sitelerinin yerleşim yerlerine yakınlığı doğrultusunda halkın can ve mal güvenliğinin korunması gerektiği, olası tehlikelere karşı önlem alınması ve bu konulara binaen yeni oto galeri ile bir istihdam imkanı da oluşturulacağı aktarıldı.

İlgili kararname ve genelgeler anlatıldı

Belediye Başkanı Bozdoğan, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği nüfusu 100 bini aşan bölgelerde oto galericiler sitesi açma zorunluluğu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığının da ilgili konuyla alakalı kararnamesi bulunduğunu ifade etti. Bozdoğan, “Evrakı komisyona geri göndeririz, 3-5 ay görüşme yapıp karar verebilirsiniz. Ama biz zaten esnaflarla görüştük. Komisyon istediği kadar bu konuyu görüşebilir, reddedilirse de reddedilir” dedi. Görüşmelerin ardından evrakın İmar, Plan Bütçe, Kesin Hesap ve İnsan Hakları ile Hukuk Komisyonlarına sevk edilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda teklif meclis üyelerinin olumsuz oy kullanması ile reddedildi.