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Tarsus’ta orman yangını
Mersin’in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı.
MERSİN 30.03.2022, 16:38
Mersin’in Tarsus ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Sandal Mahallesi Ayvalık mevkiinde fıstık çamı ormanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını vatandaşlar ihbar etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Mersin Büyükşehir Tarsus itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.