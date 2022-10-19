Tarsus’ta okuma salonları ve kütüphaneler ilgi görüyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu kütüphane ve okuma salonları, kitapseverler ile öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Birçok şair, yazar ve fikir adamlarının yetiştiği Tarsus’ta belediye tarafından açılan okuma salonları gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Tarsus’ta eğitimin daha üst seviyelere yükselmesi adına evlerinde ders çalışma imkanı bulamayan öğrenciler için kütüphane hizmetlerine devam eden Tarsus Belediyesi, 3 ana kütüphane ve 27 okuma salonu ile hizmet veriyor. 14’ü merkez 16’sı da kırsal mahallede bulunan okuma salonları, sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin ilk durağı oluyor.

Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler, Tarsus Belediyesinin kendilerine sunduğu hizmetten çok memnun olduklarını belirtti.

YKS öğrencisi Havva Aksu, “Kalabalık bir aileye mensubum, küçük kardeşlerim evde olduğu için sessiz bir ortama sahip değilim. Bu da ders çalışmamı engelliyor. Bu yüzden hem ücretsiz hem sessiz ve güvenilir bir ortam olan belediyemizin kütüphane ve okuma salonlarını tercih ediyorum. YKS öğrencisiyim ve başarılı olmam için üzerimde emeği büyük belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Tarsus Belediyesi Kütüphaneler Müdür Vekili Ufuk Ay ise “Okuma salonlarımız gençlerimiz ve sınavlara hazırlanan vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu eğitim mottosu ile gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Tarsus’tan çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen gençlerimize temiz bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz. Toplam 30 okuma salonu ve kütüphanemiz var, 3’ü ana merkezde bulunurken diğerleri mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımıza imkân sunuyor. Sessiz güzel bir ortamda ders çalışma imkânı sunmaya çalışıyoruz, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

İçerisinde 350 yayınevinden 28 kategori 30 bin e-kitabın bulunduğu “Tarsus Okuyor’’ dijital (QR) kütüphane Tarsus Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunuluyor. Sadece bir tık ile vatandaşlar kendi kitaplığını oluşturabiliyor ve ücretsiz olarak kitaplara ve yazarlara erişim sağlayabiliyor. Tarsuslu vatandaşlar “Tarsus Okuyor’’ Dijital (QR) kütüphane uygulamasını indirip, Ad Soyad TC Kimlik numarası ve doğum tarihini girerek kayıt olabiliyor.