Tarsus’ta minikler için ’Dünya Süt Günü’ etkinliği

Tarsus Belediyesi, kreş hizmeti ve okul öncesi eğitim faaliyetlerini köylere taşıdığı ’Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda’ projesini bu defa ’Dünya Süt Günü’nde miniklerle buluşturdu.

Sütün küresel bir gıda ürünü olarak önemine dikkat çekmek adına her yıl 1 Haziran’da düzenlenen ’Dünya Süt Günü’ dolayısıyla Tarsus Belediyesi, Taşobası Mahallesi’nde bir etkinlik düzenleyerek konunun önemine vurgu yaptı. ’Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, okul öncesi eğitim çağında olan ve eğitimden yararlanamayan çocuklar şehir merkezindeki yaşıtları gibi okul öncesi eğitim kurumu atmosferinde, uzmanlar eşliğinde oyunlar oynadı, eğitici etkinlikler yaptı.

Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında kırsal mahallelerdeki çocukların da okul öncesi eğitim olanaklarından faydalanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Taşobası Mahallesi’ndeki minik kalplere kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte belediye bünyesinde görev yapan çocuk gelişimi öğretmenleri tarafından çocuklara yönelik eğitici oyunlar gerçekleştirildi, ailelere çocuk gelişimiyle ilgili seminer verildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın çocuklara özel gönderdiği boyama kitapları ve oyuncakların da dağıtıldığı etkinlikte, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ’ata tohumu’ fidanları toprakla buluşturuldu. Ayrıca Tarsus Belediyesi tarafından üretilen sütler Halk Marketlerden gelen personeller tarafından çocuklara dağıtılarak sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıldı.