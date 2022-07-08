Tarsus’ta kurban satış yerleri denetlendi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerleri ve semt pazarlarını denetledi. Yapılan denetimlerde esnafa kurallara uyulması ve hijyen konusunda duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, arefe günü kurban satış yerlerinde denetimi sıklaştırarak satıcıları bilgilendirdi. Kurban Bayramına kadar kurban satış alanlarında sabit ekip bulunduracaklarını bildiren Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları adına gereken tüm tedbirlerin alındığını iletti. Satış yapan yetiştiricilerin uyması gereken kurallar ve satış noktasında olması gereken özellikler konusunda bilgilerin verildiği denetimlerin devam edeceği belirtildi.