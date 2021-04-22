Tarsus’ta kumar oynayanlara baskın

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında kumar oynayanları yakalayan ekipler, cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar alması üzerine hareket geçti. Yapılan baskında kumar kağıtlarının bulunmadığı kahvehanede içerideki şahısların kumar oynadıkları, maske ve mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Kahvehanede bulunan 12 kişi hakkında Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine istinaden, Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza işlem uygularken, iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.