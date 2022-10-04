Tarsus’ta kadınlara ücretsiz kurs

Tarsus Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğünce, Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek İngilizce, kişisel bakım, bağlama, el sanatları, diksiyon etkili konuşma ve sabah sporu branşlarından oluşan kursların kayıtlarına başlandığı bildirildi.

Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde, kadınlar için ücretsiz kurs kayıtları başladı. Kurslarla, kadınların sanata olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Tarsus Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen kurs programında el sanatlarından kişisel gelişime kadar pek çok sayıda kurs veriliyor.

6 farklı branşta kurs verilecek

Tarsus Belediyesinin sunduğu hizmetler ve kurslardan yararlanma fırsatı elde edecek olan kadınlar, bu sayede hem kişisel gelişimlerini geliştirecek hem de aile ekonomisine destek sağlayacak eğitimler alacak. Kurslarda İngilizce A1 seviye eğitimi, kişisel bakım, bağlama, el sanatları, diksiyon etkili konuşma ve sabah sporu yer alıyor.

Kurslara katılım sağlayacak kadınlara kurs bitiminde katılım belgesi verilecek.