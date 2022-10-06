Tarsus’ta kadın, çocuk ve gençlik meclisi toplantıları yapıldı

Yerel yönetimlerde sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğe yönelik katılımcı bir anlayış ile Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclisi yapıldı. 3 oturumun ayrı ayrı gerçekleştiği meclislerde, kent yaşam dinamiğinin en önemli parçası olan kadınlar, çocuklar ve gençlerin soruları yanıtlandı. Gençlik ve Çocuk Meclisi Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde düzenlenirken, Kadın Meclisi ise Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Merkezlerin faaliyetleri de katılımcılara aktarıldı, ücretsiz kurslar tanıtıldı. Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Dinsever’in başkanlığında ve Başkan Yardımcısı Sıtkı Dev’in katılımıyla gerçekleştirilen meclisler ile demokratik katılım arttırılması amaçlandı.

Kent ve yaşam kalitesini geliştirme adına kurulan bu meclislerin, yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, çocukların, gençlerin, kadınların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak adına karşılıklı çözüm önerileri sunuldu.

Tarsus Belediyesi Ekim ayı Çocuk Meclis Toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Geleceğin teminatı olan çocuklar, Tarsus Belediyesine istek, dilek, soru ve önerilerini sundu. Kent yaşamında çocukların yaşam kalitesini ve aktivitesini arttırmak için çözüm ve eksiklikleri giderecek öneriler sunuldu.

Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması ve gençlerin aktif rol almalarını arttırmak için Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde Tarsus Belediyesi Gençlik Meclisi gerçekleştirildi. Gençlere yönelik yaşamsal faaliyetlerin arttırılması ve özellikle kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecek çalışmaların yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu. Gençlerin bir çatı altında toplanarak kent yönetiminde aktif rol almalarını ve kendi sorunlarını açıkça ifade ederek çeşitli aktiviteler yapmalarını sağlamak adına geçler tarafından projeler sunuldu. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan gençlerin toplumsal hayatta daha aktif olmalarına yönelik çözüm önerileri sağlandı. Başta ulaşımla alakalı olmak üzere gençlerin okuma alışkanlığının sağlanması için adımlar atıldı.

Tarsus Belediyesi Kadın Meclis Toplantısı, Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sağlıkta, eğitimde, kültürde ve toplumsal cinsiyet kalıplarında sorunlarını, dileklerini ve çözümlerini ileten kadınlar, kentin daha eşit bir düzeyde yer alması için fikirlerini öne sürdü. Kadın yaşam merkezlerinin arttırılması için adım atılacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, "Dezavantajlı mahallelerde Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’ın hassasiyetleri üzerine daha fazla katılımın sağlanması için kadın yaşam merkezleri, aile sağlığı merkezleri, kreş ve okuma salonlarını arttıracağız. Bu anlamda çalışmalarımız Tarsus Belediyesi olarak devam ediyor" dedi.