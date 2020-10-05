Tarsus’ta izinsiz dolgu veya hafriyat yapanlara ceza
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVREYE ZARAR VERİCİ VEYA GELİŞİGÜZEL ŞEKİLDE YAPILAN DOLGU VE HAFRİYAT ÇALIŞMALARINA İZİN VERMİYOR.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar verici veya gelişigüzel şekilde yapılan dolgu ve hafriyat çalışmalarına izin vermiyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Tarsus Şube Müdürlüğü Zabıta Denetim Ekipleri, yasal izinleri almadan dolgu ve hafriyat çalışması yapan şahıs veya işletmelere cezai işlem uyguladı.
Özellikle Tarsus’a bağlı ova mahallelere yakın bölgelerde denetimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca bazı şahıs veya işletmelere izin almadan faaliyette bulunmalarından dolayı 392 TL ile 20 bin 237 TL arasında ceza işlem uyguladı.
Ekipler, söz konusu çalışmaların yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.’den gerekli olan yasal izinlerin alınmasının ardından işlem yapılabileceğinin uyarısında bulundular.
Zabıta ekipleri, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda da ikazda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirttiler.
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