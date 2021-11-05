Tarsus’ta İşaret Dili Kursuna ilgi

Mersin’in Tarsus ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye iş birliğiyle açılan ücretsiz işaret dili kursu yoğun ilgi görüyor.

Usta öğretmen Çiğdem Kırıtoğlu nezaretinde Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi’nde açılan ve haftada 4 gün verilen işaret dili kursuna çeşitli meslek gruplarından kursiyerler katılıyor.

120 saat süreli eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği belirtilirken, kursun toplumdaki engelli vatandaşlarla daha etkin şekilde iletişim kurulmasının sağlanmasının yanı sıra engelli olmayanlarında kendileri için farkındalık oluşturduğu belirtildi.

Müzik eşliğinde verilmekte olan İşaret Dili kursuna yoğun talep olduğunu vurgulayan kurs öğretmeni Çiğdem Kırıtoğlu, “Kursumuza talep her geçen gün artmaktadır. Her meslek grubundan kurs almak isteyenler bulunuyor. Kursun temel amacı engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmek. Çünkü bu konu toplumumuzun bir gerçeği. Etrafımızda işitme engelliler var. Dolayısıyla bu insanlarla iyi iletişim kurmak gerekiyor” diye konuştu.