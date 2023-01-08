Tarsus’ta iki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlk kaza Yenice Mahallesi, Tarsus Adana D 400 Karayolu Esenler kavşağında meydana geldi. 22 yaşındaki Hikmet Fidan adlı kişi motosikleti ile seyir halinde iken iddiaya göre kamyon çarptı, çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hikmet Fidan’a ilk müdahale olay yerinde bulunan diğer sürücüler tarafından yapıldı.

112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

İkinci kaza ise otoyolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir firmaya ait olan ve M.A.’nın sürücülüğünü yaptığı hazır beton mikseri, Mersin-Adana istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen A.Ş.’nin sürücülüğünü yaptığı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile beton mikseri, kontrolden çıkıp, orta refüj bariyerlerini aşarak karşı şeride geçti.

Kaza esnasında beton mikserinin kupa bölümünde sıkışan sürücü M.A., ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü tedavi altına alındı.