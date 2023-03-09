Tarsus’ta ibadethaneler temizleniyor

Mersin Tarsus Belediyesi, toplumun ortak kullanım alanlarından biri olan şehir merkezindeki tüm ibadethanelerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Ramazan öncesi Tarsus’ta bulunan cami ve ibadethanelerin düzenli olarak dış temizliğini sağlayan Tarsus Belediyesi, ibadethanelerin her daim temiz olmasını sağlıyor. Ayrıca program dahilinde ve talep edildiği takdirde tüm kurum ve kuruluşların temizliğini de yapıyor.

Vatandaşların ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda dış temizlik, çim biçme ve budama yapıldı.

Ekiplerin, ibadethanelere yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarına kentin tüm noktalarında devam edeceği belirtildi.