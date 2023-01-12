Tarsus’ta farkındalık için ’’Beyaz Baston’’ ile yürüdüler

Mersin’in Tarsus ilçesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebiyle, Tarsus Engelliler Platformu ve Tarsus Görme Engelliler Derneği işbirliğiyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yapılan basın açıklamasının ardından başlayan yürüyüş Yarenlik Alanı sonuna kadar devam etti. Beyaz baston ile yürüme etkinliğine ilçe protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri katıldı.

Yürüyüşün ardından Tarsus Kültür Park’ta bulunan dernek binasında, Tarsus Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz ve ekibi konser verdi.