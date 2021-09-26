banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

Tarsus’ta eskiyen caddeler yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesinde zemin ıslah çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

MERSİN 26.09.2021, 12:03
Tarsus’ta eskiyen caddeler yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesinde zemin ıslah çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin sorun oluşturan her noktasında çalışma yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerinin son çalışma noktası Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi oldu.

Ekipler, Tarsus kent merkezindeki en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Akşemsettin Mahallesi’nden geçen Ömer Nazmi Caddesinde, bozuk zemini freze makinasıyla sökerek asfalta hazırladı. Ardından zemin revize çalışması yerine getirildi. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda olan ve sürekli toz oluşması nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşadığı caddede, çift kat sathi asfalt kaplama işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu cadde ilerleyen dönemde sıcak asfalt ile kaplanacak. Vatandaşların rahatsızlık duyduğu toz sorunu ortadan kalkacak.

Kısa süre önce Tarsus’ta İstiklal, Adile Hala, Mehmet Akif Ersoy caddeleri ve daha birçok noktada yaşanan yol sorunlarını bir bir ortadan kaldırarak, caddelerin kalite standartlarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra bağlı mahallelerde de yol çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus’a bağlı Atalar Mahallesi’nde de 800 metrelik yolda çift kat sathi asfalt döküm çalışması gerçekleştirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0