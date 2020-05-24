Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İNSANLARIN GİRİŞİNİN YASAKLANDIĞI SAHİLLERDE, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUMURTLAMA DÖNEMLERİNE SAYILI GÜNLER KALIRKEN, TARSUS BELEDİYESİ DÜNYA KAPLUMBAĞALAR GÜNÜ'NÜ, FARKINDALIK YARATARAK KUTLADI.

Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı

KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İNSANLARIN GİRİŞİNİN YASAKLANDIĞI SAHİLLERDE, DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUMURTLAMA DÖNEMLERİNE SAYILI GÜNLER KALIRKEN, TARSUS BELEDİYESİ DÜNYA KAPLUMBAĞALAR GÜNÜ'NÜ, FARKINDALIK YARATARAK KUTLADI.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:05
5 Okunma
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı

Korona virüs salgını nedeniyle insanların girişinin yasaklandığı sahillerde, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemlerine sayılı günler kalırken, Tarsus Belediyesi Dünya Kaplumbağalar Günü’nü farkındalık oluşturarak kutladı.

Dünyada ekolojik dengenin değişmesi sorunu yaşanırken, yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları için Tarsus Belediyesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan araştırma birimi, Tarsus-Kazanlı sahil bandında 3 gün süren araştırma sonucu, kaplumbağaların yuvalama sürecini ve yaşam alanlarını inceledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Prof. Dr. Yasemin Kaçar ve saha araştırma görevlisi öğretim üyelerin de katıldığı farkındalık etkinliğinde, tespit edilen yuvalara 50 adet uyarıcı tabela konuldu. 12 kilometrelik yuvalama alanına yerleştirilen tabelalarda, 5 dil kullanıldı. Geçtiğimiz yıl bin 800 yuvalama alanının tespit edildiği sahillerde, bu yıl için benzer rakamların beklendiğini aktaran saha araştırmacıları, Tarsus Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara verdiği öneme vurgu yaptı. Dünya Kaplumbağalar Günü’nün 2000 yılından beri kutlandığını anımsatan Başkan Haluk Bozdoğan, "İnsanoğlunun korona virüs pandemisinden sonra aldığı birçok ders oldu. İnsanoğlu yaşamın bitmediğini gördü. Hepimizin doğadaki canlılara saygılı olması gerekiyor. Bu saygı çerçevesinde doğada yaşayan diğer canlıların da yaşam hakkının olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye’nin en büyük sahiline sahip bir yer Tarsus. Bizim ekiplerimiz ve Üniversitenin burada 3 gündür gerçekleştirdiği çalışmaları bizzat izledim. Üniversitenin çalışmalarına Tarsus Belediyesi olarak direk sponsor olacağız. Doğayı korumak biz insanoğlunun en büyük görevidir" dedi.

Prof. Dr. Serap Ergene ise, "Bugün Dünya Kaplumbağalar Günü. 2000 yılında dünyadaki tüm kaplumbağaları korumak adına alınmış bir karar bu. Sadece kaplumbağaları değil tüm sürüngenleri korumak adına alınmış bir karar. Çünkü insanoğlunun verdiği zararlarla beraber deniz kaplumbağalarının nesli tehlike altına girdi. Bu nedenle Kazanlı sahilinde bir etkinlik yapmak istedik. Kazanlı Sahili deniz kaplumbağaları açısından çok anlamlı bir yer. Türkiye’de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının en fazla yumurta bıraktığı alanlardan bir tanesi. Tarsus-Kazanlı Sahil Bandının da çok güzel bir kumsalı var. Kıymetini bilmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Kumuyla deniz kaplumbağasıyla en önemli alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Tüm dünya Kazanlı sahiline dikkat eder. Çünkü Akdeniz popülasyonunun yüzde 60’ı bu bölgede” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim