Tarsus’ta defne üretim tatbikatı yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, defne kalitesini artırmak, verimi yükseltmek ve yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla Tarsus’un Emirler Mahallesi’nde üretime başlanacak defne sahasında üretim tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet Aslanhan ve Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ile orman işletme şefleri ve üretimde çalışacak köylüler katıldı. Defne üreticileri ile sahada çalışan işçilere, defne alanlarında üretimin nasıl yapılacağı, defnenin bol miktarda kök ve kütük sürgünü verme özelliği olduğu, uygulanacak kesimlerde bitkinin sürgün verme kabiliyetinin köreltilmemesi gerektiği, tekniğine uygun üretim ile hem verimin hem de ürün kalitesinin artacağı yönündeki bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde defne faydalanma planı yapılan alanın 3 bin 740 hektar olduğu, yıllık ortalama bin 250 hektar alanda üretim yapıldığı kaydedilirken, yıllık plan verisi ortalamasının bin ton olduğu ifade edildi. 2022 yılında 348 ton defnenin ihalesinin yapıldığı ve üretime başlanıldığı kaydedildi.