Tarsus’ta çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı

Tarsus Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde düzenlenen ’Pony Atları Tarsus’ta etkinliği ile çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı.

75. Yıl Kültür Merkezi yanında düzenlenen etkinlikte çocuklar, Pony cinsi atlara binerek eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar at binmenin yanı sıra resim yapma, boyama gibi etkinlikler ile bolca zaman geçirdi. Tarsus Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, 4-14 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz olarak katıldı. Pony atlara binen çocuklar, etkinlik alanında çeşitli oyun ve aktivitelere de katıldı.

Amaçlarının çocukları hem eğlendirmek hem de yeni aktivitelerle buluşturmak olduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediyemiz ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde çocuklar için güzel bir etkinlik düzenledik. Amacımız çocukların keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak. Güzel ve renkli bir etkinlik oldu. Bununla birlikte çocuklara hayvan ve at sevgisini de aşılamak istiyoruz. Yüzlerce çocuğumuz hayatında ilk kez ata binme fırsatı buldu. Etkinliğimize katılan bütün aileler ve çocuklara teşekkür ediyorum" dedi.

At binmeye gelen çocuklardan Eslem Karaova, atları çok sevdiğini ifade ederek, "At binme etkinliğine geldim çok güzeldi, çok eğlendim. Herkes gelsin bu eğlenceyi tatsın, artık atlardan korkmuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu

Mina Nur Erçetin ise "Atları çok seviyorum. Hep televizyonda görüyordum ama ilk defa at ile gezinti yaptım. Bu anımı tüm arkadaşlarıma anlatacağım. Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.