Tarsus’ta Çocuk Şenliği düzenlenecek

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediyenin düzenlediği, pandemi dolayısıyla 2 yıldır ara verilen Geleneksel Çocuk Şenliği bu yıl yeniden yapılacak.

Tarsus Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Şenliği bu yılda kaldığı yerden devam edecek. 23 Nisan saat 11.00’da Aznakay Parkı’ndan karnaval havasında bir kortej ile başlayacak olan etkinlikler Kültür Parkı’nda kurulacak oyun grupları, atölyeler, gösteriler, yarışmalar ile 2 gün boyunca devam edecek. İllüzyon, kukla tiyatrosu, konserler, bubble şov, pantomim, gibi sahne gösterilerinin yanısıra okulların hazırladığı gösterilerin de sergileneceği etkinlikler ile çocuklar doya doya eğlenme imkanı bulacak.

Çocuklar 2 gün boyunca şişme oyun parkları, uzay çadırı, pantomim, kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, bubble show, şarkılı masal anlatımı, palyaçolar, animatörler, geleneksel oyunlar, konserler, seramik atölyesi, resim atölyesi, el sanatları atölyesi, bilim ve teknoloji atölyesi, satış stantları, spor gösterileri ve çeşitli sahne gösterileri ile 23 Nisan’da bayramın coşkusunu yaşayacak.

Tüm çocukları bayram coşkusu için şenliğe davet eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Pandemi nedeni ile ara verilen şenliğimizin 5.’si ile çocuklarımızla buluşuyoruz. Gün boyunca renkli etkinlikler ve gösteriler gerçekleştireceğiz. Bu güzel güne tüm çocuklarımızı davet ediyoruz" dedi.