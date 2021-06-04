Tarsus’ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi 2412 Sokakta bulunan 7 nolu evde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangını, fark eden evde kiracı olarak oturan Velit Cuma, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.