Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde operasyon, denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 10 ayrı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde arama yapan ekipler, 2 tabanca 36 fişek, 1 kilo 663,14 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, 174 bin boş makaron, 5 bin 700 dolu makaron, 10 kaçak telefon ve 70 şarj aleti ele geçirirken, 35 bin 980 lira paraya el konuldu.

Şehir içinde yapılan denetimlerde ise 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 141 adet fişek ve 2 kesici alet ele geçirilen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 65 kişiyi de yakalarken, bu şahıslardan 13’ü tutuklandı. Ayrıca ekipler, 7 bin 250 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

3 bin 164 aracı da kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 542 araca 549 bin 950 lira cezai işlem uygularken, 19 araç trafikten men edildi.