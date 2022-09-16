Tarsus’ta ’Bir Yaz Eğlencesi’ etkinlikleri sona erdi

Tarsus Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Levent Kırca ekibinin sahnelediği ’Bir Yaz Eğlencesi’ oyunu, Yarenlik Alanında binlerce kişinin katılımı ile final yaptı.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından halkı sanatla buluşturmak için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde tiyatro günleri gerçekleştirildi. Sanatı, kültürü ulaşılabilir kılmak için duayen isimleri ağırlayan Tarsus Belediyesi, tiyatroyla halkın beğenisini topladı. Kültürel kalkınmanın merkezi olan tiyatroyla birlikte vatandaşlar sanatla buluştu. Tiyatro ekibin final oyunu ise Yarenlik Alanında 2 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sıcak yaz akşamlarına rağmen, kırsal ve merkez mahallelerde sanatını icra eden ekip, Tarsuslular tarafından beğeni ile izlendi. Bolca kahkaha ve alkışların olduğu tiyatro oyunları ile yaz akşamları renklendi. 32 gün boyunca, 7’den 70’e her kesimin katılım gösterdiği oyunlar ile Tarsuslular keyifli anlar yaşadı.

"Bizim tek bir isteğimiz var, Tarsus’un aydınlık bir kent olması"

Yapılan kültür ve sanat etkinliklerinde Tarsus’un aydınlık bir kent olması için uğraştıklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizin kırsal ve merkez mahallelerinde 32 gün boyunca aralıksız devam eden ’Bir Yaz Eğlencesi’ tiyatro akşamlarımız yaklaşık 2 bin vatandaşımızın katılımıyla Yarenlik Alanında taçlandı. Sıcak yaz günlerine rağmen 32 gün boyunca bizlerle olan kıymetli sanatçılarımıza ve oyunumuzu izlemeye gelen Tarsuslu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim tek bir isteğimiz var, Tarsus’un aydınlık bir kent olması. Tarsus eğlenirken öğrenen bir kent. Böyle bir kitle de her zaman aydınlık doğurur. Tarsus sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapmaya devam edecek.” dedi.

Tarsus’u çok sevdiklerini ve il olması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade eden oyuncu Uhde Seçil Özçakmak, “34 gündür Tarsus’ta 32 tane oyun oynadık. Biz Tarsus’u çok sevdik. Tarsus’un izleyicisinin bu kadar sanata sevgisinin olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yazı burada bitirdik. Bugün gideceğimiz için çok üzülüyorum. Umarım seneye tekrardan geliriz. Çünkü Tarsus’u çok sevdik. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyoruz. Sonuna kadar da kendisine desteğiz. Biz Tarsus’un il olması için Ahmet Çevik Tiyatrosu olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İl’le de Tarsus diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozdoğan’ın tiyatronun yaşaması için verdiği çabaya değinen oyuncu Ahmet Çevik ise “Her belediyenin harcı değildir mahalle mahalle vatandaşlarının ayağına tiyatro götürmek. Bence Tarsuslular başkanlarının kıymetini bilmeli. Çünkü sanata, sanatçıya kıymet veriyor. Ayakta alkışlanmalı. Ben ilk defa bir şehirde bu kadar sahne aldım. Her gittiğimiz yerde insanlar bizi kavurucu sıcaklara rağmen finale kadar seyrettiler. Sizler tiyatroya giderek tiyatronun yaşamasına sebep oluyorsunuz. Çok güzel bir turneydi. Gönlümüz Tarsus’ta kalacak ve uzun süre unutamayacağız" diye konuştu.