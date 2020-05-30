Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Tarsus’ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NURSEREN TOR, İLÇEDE YAPILACAK OLAN SANATSAL ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TARSUS BELEDİYE BAŞKANI HALUK BOZDOĞAN'I ZİYARET ETTİ.

Tarsus’ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NURSEREN TOR, İLÇEDE YAPILACAK OLAN SANATSAL ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TARSUS BELEDİYE BAŞKANI HALUK BOZDOĞAN'I ZİYARET ETTİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:32
3 Okunma
Tarsus’ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek

Tarsus’ta kentin önemli noktalarında bulunan binalar sanatsal resimler ile renklenecek ve bu binalarda kısmi restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile oluşturulan destinasyon ekibini, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor koordine edecek. Bozdoğan’ı ziyaret eden Prof. Dr. Nurseren Tor, yapılacak olan çalışmaların tarihi kente özel ve naif bir dokunuş olacağını söyledi.

Başkan Bozdoğan ise Prof.Dr. Hermann Jansen’ın Ankara İmar Planını, Tarsus’ta da uyguladığını belirterek, "1935’te Tarsus’ta uygulanan bu imar planının halen ne kadar güncel olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız tarihi kent Tarsus’un son yıllarına bakıldığında, kent estetiğinin ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğaya duyduğu saygıyı kentimizde de yaşatmak zorundayız. Ülkemizin saygın hocalarından Nurseren Tor hanımefendinin bizlere katacağı değerler için şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın, kent kimliği içinde önem arz edeceği ortada, bu doğrultuda bu çalışmanın anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bozdoğan, Prof. Dr. Nurseren Tor’un yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirttiği konuşmasın, "Bu kentin bir hayali vardı ve bu hayalin içinde sanat kokan sokaklarda yer alıyordu. Yaşadığımız pandemi süreci de hayallerimizin ne kadar önemli olduğunu anımsattı" diye konuştu.

10 bin yıllık tarihi kentin doğal bir müze olduğunu anımsatan Bozdoğan, zaman içinde yıpranan bazı binaların tadilatlarının ise başlatılacağını dile getirerek, "Tarsus’un önünde Hamburg örneği var. Almanlar yeşil alan destinasyonunu sanatla pekiştirmişler. Tören alanları muazzam şekilde çizilmiş. Bizim kentimizde yıllardır kötü bir görüntüye karşı törenler yapılıyor. Bu konuda bizzat talimat verdim, Tarsus’un hiçbir noktasında kötü görüntü olmasın istiyorum. Bu kadim kent bunları hak etmiyor. Şehircilik faaliyetlerinde bisiklet yolları için master planı yapıyoruz. Bu konuda kent konseyimiz aktif olarak çalışma yapıyor. Daha öncede çalıştay düzenledik. Bisiklet topluluğu kurduk. Muhakkak bisiklet yollarını yapacağız. Mavi noktalı yollar uygulamasına geçeceğiz, trafik akışına zarar vermeden bunu esnaflarımız ile konuşarak ortak akıl ile yapacağız. Sahanın maharetli eller ile özenle işlenmesi taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
Üretici kadınlar enginar hasadı yaptı
Tarsus Belediyesi’nden ’Emekten yemeğe’ projesi
Tarsus Belediyesi’nden ’Emekten yemeğe’ projesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşhanesinde kazanlar aşkla kaynıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşhanesinde kazanlar aşkla kaynıyor
Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için özel bir yayın hazırladı
Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrenciler için özel bir yayın hazırladı
Erdemli Belediye Meclisi’nden sağlık çalışanlarına vefa
Erdemli Belediye Meclisi’nden sağlık çalışanlarına vefa
Mersin’de yangın ekipleri iş başı eğitimlerine başladı
Mersin’de yangın ekipleri iş başı eğitimlerine başladı
Toroslar Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakım evi eğitime başlıyor
Toroslar Belediyesi’nin kreş ve gündüz bakım evi eğitime başlıyor
Vali Su, Bahçeci ailesinin acısını paylaştı
Vali Su, Bahçeci ailesinin acısını paylaştı
Gültak, tarihi Mersin evlerinin kente kazandırılması için MTSO ile işbirliği yapacak
Gültak, tarihi Mersin evlerinin kente kazandırılması için MTSO ile işbirliği yapacak
Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi
Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi
ÜRETİCİNİN EMEKLERİNE FIRTINA DARBESİ
ÜRETİCİNİN EMEKLERİNE FIRTINA DARBESİ
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Mezitli’de mısır üretimi başladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim