Tarsus’ta bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA BİN 730 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Dadalı ile Akgedik mahalleleri arasındaki otoyolda durdurdukları bir araçta arama yaptı. Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli şahıs, adli makamlarca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi’nde bir şahsın evinde yaptığı aramada ise 85 gram kubar esrar ile evinin bahçesinde ekili halde 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:58
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|21:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25