Tarsus’ta Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisi açıldı

Tarsus Belediyesi, çocukların kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akdemisi’ni hizmete açtı.

Törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, akademinin beş üniteden oluşan bir birim olduğunu belirterek, "Burada resim, müzik, tiyatro, çocuk ve bilim, halk oyunları ve balenin yer aldığı üniteler var. Tabi buradaki amacımız 4-14 yaş arasındaki çocuklarımızın aldıkları eğitimin yanında, serbest zaman etkinliklerini arttırarak onların hayallerini ortaya koymalarını sağlamak. İyi ve faydalı zaman geçirmek ve becerilerini hat safhaya çıkarmaları için düşündüğümüz bir ünite. Ama bu üniteyi bizden çok halk düşündü. Çünkü burayı yaparken anket yaptık. Halkımıza sorduk. Böyle bir birimin oluşması fikri ortaya çıktı. Dinlemek derken bazen söylediklerimize dikkat etmediğimiz zaman bunlar düşüncelere döner. Düşünceler duygularımıza, duygular davranışımıza, davranışımızda alışkanlıklarımıza döner. Bunlarda değerlerimizi, arkasına karakterimizi, arkasına da kaderimizi ortaya çıkartır. Bu kentinde bir kaderi var. Kültürü ile kimliği ile bilinci ile bir kaderi var" dedi.

Tarsus’un, il olmayı çoktan hakkettiğini savunan Bozdoğan, "Tarsus maalesef il olamadı. Sağda solda görüyoruz. Güzel Mersin, güzel Adana, ama emin olun en güzeli Tarsus. Tarsus’ta yaşamak ve Tarsuslu olmak ayrıcalıktır, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Sanat akademimizde özellikle üç şeye çok önem verdik. İnsanı süsleyen üç şeye; bilime, özgürlüğe ve sevgiye. Burada yetişecek çocuklarımıza üstüne basa basa bir öğretiyi vereceğiz. ’Yankı olma, ses ol’ diyeceğiz, kendin ol diyeceğiz. Yani kimseye biat etmeyen ve kendi düşüncelerini açıkça ortaya koyan nesilleri yetiştirmek için böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü daha önemli, daha özgür bir sözdür, ’Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kesilmiş demektir.’ Bunu koparmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akdemisi’nin açılış kurdelasını protokol üyeleri hep birlikte keserlerken, katılımcılar büyük bir beğeni ile doğal bir merak ve keşfetme duygusu içerisinde olan çocukların neşeli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan bilim, tiyatro, müzik ve resim bölümlerini gezdiler.