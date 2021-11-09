Tarsus’ta ’Atatürk Çiçeği’ için özel bahçe oluşturuldu

Tarsus Belediyesince, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılında, belediye sosyal tesisleri içindeki alana Atatürk çiçekleri ekildi ve bahçeye Atatürk Bahçesi adı verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi’nin Tarsus’u son ziyareti ve Atatürk çiçeğinin ad öyküsü de bir tabelaya yazılarak bahçenin girişine konuldu.

Tarsus Belediyesinin sosyal tesislerine gelenleri bundan sonra Atatürk çiçekleri karşılayacak.

Çiçeğin hikayesi

Mustafa Kemal Atatürk, Hatay sorunuyla yakından ilgilendiği dönemde, 19 Kasım 1937 tarihinde Mersin üzerinden Adana’ya geçer. O yolculuk sırasında Gazi, Tarsus’a da uğrar. Tarsus Parkını gezdikten sonra havuz başında kahvesini içen Atatürk, ilk kez gördüğü ve çok beğendiği kırmızı yaprakları olan çiçeğin ismini sorar. O çiçek, belediye meclisi üyesi Celal Karmutlu tarafından Mısır’dan getirilmiştir. Çiçeğin ilk ekimi de Tarsus Belediye Başkanı Muvaffak Ziya Uygur’un isteğiyle Tarsus Parkına yapılmıştır. Fakat çiçeğin adını sormak kimsenin aklına gelmemiştir. Gazi, çiçeğin adını sorunca belediye yetkilileri bir yanıt veremezler, sadece çiçeğin nereden geldiğini anlatırlar.

Atatürk, çiçeği çok beğendiğini ifade eder, şehirlerin parklarına daha çok ekilmesini önerir. Hatta çiçeğin Ankara’da yetişip yetişmeyeceğini de yanındakilere sorar.

Atatürk’ün Tarsuslularla son görüşmesidir bu. Bu ziyaretten 1 yıl sonra ebediyete intikal eder. Atatürk’e olan sevgi ve saygılarıyla tanınan Tarsuslular, Gazi’nin çok sevdiği bu çiçeğe sonraki yıllarda da isim vermez. O çiçeği, Gazi’ye saygının bir parçası olarak ’Atatürk Çiçeği’ olarak anarlar.