Tarsus’ta ’Aratos Felsefe Sempozyumu’ düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Aratos Felsefe Dergisi’nin ortak çalışması ile Tarsus’ta ilk kez “Aratos Felsefe Sempozyumu” gerçekleştirildi.

‘Savaş ve Barışa Sosyal Bilimlerin ve Felsefenin Penceresinden Bakış’ ana başlığı ile düzenlenen sempozyum, Gözlükule Kazı Araştırma Merkezi’nde gerçekleşti. Ressam Ümit Aslan’ın ‘Efsaneden Gerçeğe Şahmeran’ resim sergisinin açıldığı ve gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın hazırladığı ‘Sokak Şarkıcıları ve Müzisyenleri Belgesi’nin de sunulduğu sempozyum, 3 oturumda uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Elbette ki savaş olsun istemiyoruz, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz, düşünen, sorgulayan, araştıran ve özgürlük noktasında bunu huzur içerisinde yaşamak isteyen bir toplum istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da yaklaşımımız bu şekilde. Barışın, eşitliğin, adaletin ne kadar kıymetli olduğu bilinci ile bir toplum huzur içerisinde Mersin’de yaşasın, Tarsus’ta yaşasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aratos Felsefe Dergisi’nin kurucusu gazeteci Uğur Pişmanlık, söz konusu sempozyumu Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkısı ve desteği ile gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Biz Tarsus’ta bir aydınlanma çabası içerisindeyiz. 19 yıllık Aratos Dergisi, bu kenti felsefe kenti yapmaya çalışıyor. Bu kentin arkeolojik, tarihsel ve yerel gıdalar anlamında değerleri var. Bu kentin, antik çağda yaşamış 39 filozofu var. Cumhuriyet sonrası yaşamış aydınları var. Dolayısıyla da Tarsus’a yakışanın, Tarsus’a kimlik kazandıracak olan şeyin, felsefe olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda da yerel yönetimlerin, kentin aydınlarına ve bu tür projelere destek vermesini anlamlı buluyoruz” şeklinde konuştu.

Şahmeran mitolojisini tuvallere döken Ressam Ümit Aslan ise bir felsefe sempozyumuna katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Şahmeran Sergisi’ni daha önce festival çerçevesinde açtık, ama bir felsefe sempozyumunun içerisinde olması bizim için önemli. Bu eserde, Şahmeran üzerinden kadın sorunsalını, Ortadoğu coğrafyasının öykülerini anlattım” dedi.

Sempozyumun birinci oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan Göçmen ‘Savaş ve Barış Üzerine’ ve Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Günay ise ‘Barış Mümkün mü?’ konularında görüşlerini dile getirdiler.

İkinci kısımda ise Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitim Bölümü’nden Prof. Dr. Cahit Aslan ‘Savaş ve Savaş Karşıtı Mücadele: Toffler Üzerinden Bir Değerlendirme’, Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Erjem ‘Savaş ve Sosyal Hareketler’ ile Dr. İsmail Sarp Aykurt ‘Savaş ve İşgal Afişleri’ konu başlıkları ile sunumlarını gerçekleştirdiler.

Tarihi ortamda ilgi ile takip edilen sempozyumun son oturumunda ise, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Fatma Gülara Işık Tuğcu, Curzio Malaparte’nin ‘Kadınlar da Savaşı Yitirdi’, Dr. Nemciye Ayşim Parlakyıldız ‘Savaş ve Barış Kavramlarını Yazınsal Eserler Üzerinden Okuma Denemesi’, Volkan Koyutürk ‘Savaş Filmlerinde Temsil ve Gerçeklik’, İbrahim Çenet ‘Amanos Dağları ve Etrafında Erana Uygarlığı’ ve Ömer Öneren de ‘Uzaya Ulaşan İnsan Kendine Ulaşmayı Da Başaracaktır’ konu başlıklarıyla konuşma yaparak sempozyuma katkı sağladılar.

Oturumlar sonunda, sempozyuma konuşmacı olarak katılan isimlere çiçek ve plaket takdimi yapıldı.