Tarsus’ta ağustos akşamında açık havada tiyatro keyfi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi’nin düzenlediği, usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin sahne aldığı oyunlar, sıcak ağustos gecelerinde Tarsuslulara neşeli saatler yaşatıyor. Şu ana kadar 3 mahallede binlerce Tarsuslu açık havada aileleriyle birlikte tiyatro izleme keyfi yaşadı. Oyunlar 13 mahallede daha sergilenecek.

Tarsus Belediyesi kültür sanat etkinliklerini Tarsuslularla buluşturmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin sergilediği, Türk tiyatrosunun geleneksel öğelerinin yer aldığı şarkılı seyirlik güldürü oyunu akşamları mahallelerde kurulan sahnelerde vatandaşlarla buluşuyor. Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin oyununu dün akşam Altaylılar Mahallesinde yüzlerce vatandaş izledi. Vatandaşlar sıcak ağustos akşamında açık alanda düzeyli ve eğlenceli bir oyun izleme şansı yakaladı. Şu ana kadar 3 mahallede sahne alan Cengiz Küçükayvaz ve ekibi, önümüzdeki günlerde 13 mahallede sahne alarak Tarsus programını tamamlayacak.

Oyunlara yoğun ilgi olduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Sosyal belediyecilik ilkemizin olmazsa olmazı kültür ve sanat etkinliklerimizi halkımızla paylaşmaya, onlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.