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Tarsus’ta 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi eken 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
MERSİN 04.06.2021, 09:24
Mersin’in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi eken 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Arıklı Mahallesinde 1 şahsın evinin çatı kısmında ve bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyon sonucunda 84 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.Yasadışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.