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Tarsus’ta 474 uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 şahsın üzerinde 474 adet captagon hap ele geçirildi.
MERSİN 10.11.2021, 11:42
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 şahsın üzerinde 474 adet captagon hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu A.A.A. ve M.E.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptığı aramada 474 adet captagon hap ele geçirdi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.E.A. tutuklanırken, A.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.