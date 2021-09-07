Tarsus’ta 38 yıllık yol hasreti sona eriyor

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi’nin 38 yıllık yol hasretinin son bulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede dezavantajlı mahallelere öncelik vererek yapılan planlama doğrultusunda başlatılan çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Günyurdu Mahallesi’nde yol çalışmaları başladı. 38 yıldır ihmal edilen yollar tesviye ve zemin sıkılaştırma çalışmalarının ardından yeniden düzenlenip ilk kez asfaltlanmaya hazır hale getirildi.

38 yıl önce işçi ailelerin buraya yerleşimiyle oluşan yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Günyurdu Mahallesi’nin, kurulduğu günden bugüne doğru dürüst hizmet görmediğini ifade eden Muhtar Seydi Kanar, "1983 yılında doğudan gelen işçi kardeşlerimiz zamanla bu verimli Çukurova’dan ekmeğini kazanmaya başlayıp, yerleşmeye de başladılar. Haliyle mahallemiz o yıllarda göçle gelen nüfusla kurulmuş bir mahalledir ve Tarsus’un, Adana sınırındaki son mahallesidir. Mahallemizin merkezden uzak oluşu gibi sebeplerden dolayı kurulduğu günden bugüne kadar doğru dürüst bir hizmet de gelmedi" dedi.

Halka hizmet ederken, hizmette eşitlik ilkesiyle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise “Bizler halka hizmete yönelik çalışmalarımızı yürütürken öncelikli olarak eşitliği savunuruz. Yani şehrin en ücra köşesindeki vatandaşın hakkıyla şehrin merkezinde yaşayan vatandaşın eşit hizmet hakkına sahip olduğunu savunuruz ve çalışmalarımızı ona göre yaparız. Bu doğrultuda bizler planlama yaparken önceliğimizi ihmal edilmiş ve hiç hizmet götürülmemiş yerlere veririz. Bizim hizmet ve yönetim anlayışımızda kimlik siyaseti veya particilik yoktur, bizler tüm Tarsus’un temsilcisi ve hizmetkarıyız" diye konuştu.