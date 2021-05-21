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Tarsus’ta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

MERSİN 21.05.2021, 11:43
Tarsus’ta 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışma sonunda, A.D. isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan aramada, toplamda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.D. hakkında işlem yapıldı.
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