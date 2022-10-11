Tarsus’ta 2022 projeleri hizmete girmeye hazırlanıyor

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, 2022 yatırım yılının projelerini birer birer hizmete sunmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği projeler yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarsus Belediyesi “yatırım yılı” ilan ettiği 2022 yılında vatandaşların hizmetine sunulmak üzere hazırlıkları devam eden projelerde sona geldi. Bu çerçevede Tarsus Belediyesinin projeleri bir bir hayata geçiyor. Tarsus Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan mahallelerde gerçekleştirdiği projelerle kentin geleceğine ışık tutan yatırımlar yaparken, eğitim, spor, sağlık ve sosyal belediyecilik alanında da yeni yatırımları kente kazandırmaya devam ediyor. Şu an 24 park ve 35 koruluk olmak üzere toplam 110 bin 122 metrekare yeşil alana sahip olan Tarsus’ta bu sayıyı artırmak ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yeni park çalışmaları da hızla devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından mevcut parklarda periyodik olarak bakım, onarım çalışmaları devam ederken, şehre yeni parklar da kazandırılmaya devam ediyor. Hizmetler çerçevesinde Yenice Mahallesi’nde Nergis, Evliya ve Özlüce sokakta toplam 3 park, Kırklarsırtı ve Yarbay Şemsettin mahallesinde spor parkı ve futbol sahası, Akşemsettin mahallesinde macera parkı, Altaylılar mahallesinde mini futbol alanı, Kadelli, Yeşil, Kırklarsırtı ve Yeşiltepe mahallelerinde park, Altaylılar, Ferahim Şalvuz ve Ergenekon mahallelerinde koruluk, Fahrettin Paşa Mahallesi’ne 2 koruluk, Bağlar Mahallesi’ne ise engelsiz parkın kente kazandırılmak üzere çalışmaları tamamlanıyor. Yapımı devam eden parklarda da çalışmalar sürüyor. Paşalar Sekisine yürüyüş ve bisiklet yolu, Kırklarsırtı Mahallesi’ne ise yürüyüş yolu ve mahalle parkı kazandırılacak.

Tarsus Belediyesi, üreticinin ve ürünlerin desteklenmesi için diğer tüm tarım alanlarının yanı sıra Gaziler Mahallesi’nde zeytin gen koruma alanı, Kırklarsırtı Mahallesi’nde tarım alanı, şelale karşısı mevkiinde ise mısır ekim alanı oluşturuldu.

Tozkoparan Zahit Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi ve okuma salonu, Şahin Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi kreş ve okuma salonu, Şehitler Tepesi Mahallesi’nde semt pazarı, Altaylılar Mahallesi’nde pazar yeri, Yeşiltepe Mahallesi’nde gasilhane, Taşkuyu Mahallesi’nde sosyal tesis, Mithat Paşa Mahallesi’nde pazar yeri parke ve Kirlik Mevkiinde ise umumi tuvalet yapım işi tamamlanıyor. Dedeler mahallesi, Kızılçukur ve kirlik mevkiine ise sosyal tesis kazandırıldı. Yol açma, döşeme ve asfalt çalışmaları da sürüyor.

Ürünün değerinden satılmasını ve tüketicinin hem ucuz hem güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayacak ortak bir pazarlama ve dayanışma ağı oluşturulması için çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, Ferahim Şalvuz ve Gaziler mahallesine halk market kazandırdı. Diğer mahallelerin yanı sıra Siptilli Çarşısı’na halk market, halk manav ve halk restoranda kazandıran Tarsus Belediyesi, bünyesinde açtığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün çalışmaları ile kent mobilyaları, fidan satış noktası ve Şehir Park Düğün Salonu ile kente fayda sağlamayı esas alıyor.