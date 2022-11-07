Tarsus’ta 120 mahallede bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, ilçede 120 mahallede bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Tarsus Belediyesi Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezinde, il ve ilçe emniyet Müdürlüklerinden narko-rehber uzmanları tarafından 120 mahallede ’bağımlılıkla mücadele eğitimi’ verildi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı eğitimlerde, ’bağımlılıkla mücadele’ konularında bilgilendirmeler sağlandı. Eğitimde alkol, sigara, uyuşturucu madde bağımlılığının psiko-sosyal oluşum aşamaları, bedene verdiği zararlar, bağımlılığın insan hayatına getirdiği sosyal sorun ve psikolojik rahatsızlıklar gibi konularda vatandaşlara bilgiler verildi. Bağımlılıktan kurtulmanın alternatif yollarını da mahalle mahalle anlatan ekipler, sunumunu görsel ve videolarla destekledi. Eğitimler tüm kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bağımlılıkların artması ülkemizde önemli sorunlara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve önlem almak amacıyla Tarsus Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. İnsanlarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için emniyet teşkilatımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede mahallelerimizde bağımlılıkla daha etkin mücadele etmek için tüm mahallelerimizde eğitimler sürüyor. Bizler ne kadar gencimizi bu beladan kurtarırsak o kadar güçlü, bilinçli bir toplum oluruz. Halkımızın yararına olan bu eğitimlere devam edeceğimizi ve her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da söylemek istiyorum. Tarsus Belediyesi olarak bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.