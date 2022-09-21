Tarsuslular Prof. Dr. Özge ile "Alzheimer Bilmecesi"ni çözdü

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu 2022-2023 Çalışma Dönemi’ne ’21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde düzenlediği ’Alzheimer Bilmecesinin Ne Kadarını Çözdük? Bilinenler ve Bilinmesi Gerekenler’ konulu program ile başladı.

Yeni çalışma döneminin ilk programına, Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Dr. Orhan Acehan, Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, Tarsus Şehitler Tepesi Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu Müdürü Tuncay Yıldırır, İclal Ekenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Mersin Alzheimer Derneği Başkanı ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge, Alzheimer Hastalığı’nın tanımını yaparak başladı, normal yaşlanma ve Demans Hastalığı arasındaki farkı dile getirdi.

Mersin Alzheimer Derneği Üyesi ve Aile Hekimi Dr. Esin Esen Delibaş toplum yararına güzellikler oluşturmak için Alzheimer Derneği çatısı altında gönüllü olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, aktif yaş almanın ve gönüllülüğün önemine değindi. Proje ve etkinliklerini anlatan Delibaş, yaptıkları hiçbir işten karşılık beklemediklerini, kimsenin ’ego’ savaşına alet olmayacak kadar iyi yüreklere sahip olduklarını, iyi insan olmaktan ve topluma faydalı bir birey olmaktan vazgeçmeyeceklerini, her zaman ve mekanda iyilik ekmenin mücadelesini vereceklerini söyledi.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu Temsilcisi Nazan Şengül ise yaptığı konuşmada tek başına çıktığı yolun 10. yılında kocaman bir aileye sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmanın mücadelesini verdiklerini ifade eden Şengül, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi, Tarsus Belediyesi ve Hayırsever Ülker Aydın arasında imzalanan üçlü protokolle 2014 yılında hizmete açılan Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi’nde yürüttükleri faaliyetlerde Tarsus Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını ve Tarsus Belediyesi’ne her fırsatta teşekkürü borç bildiklerini söyledi.