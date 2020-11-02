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Tarsuslular İzmir için seferber oldu

TARSUS BELEDİYESİ, İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI YARDIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI. TARSUS BELEDİYE BAŞKANI DR. HALUK BOZDOĞAN’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAPTIĞI YARDIM ÇAĞRISI İLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR NARENCİYE, SEBZE VE GIDA, HİJYEN PAKETİ, BATTANİYE VE ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK YARDIMINDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR.

MERSİN 02.11.2020, 14:00
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Tarsuslular İzmir için seferber oldu

MERSİN (İHA) – Mersin’in Tarsus Belediyesi, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası yardım seferberliği başlattı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı yardım çağrısı ile birlikte vatandaşlar narenciye, sebze ve gıda, hijyen paketi, battaniye ve çocuklar için oyuncak yardımında bulunmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan duyuru ve çağrılarla Tarsus halkı yardım tırlarına destek vermeye devam ediyor. Çok sayıda iş insanı, oda ve dernek temsilcileri ve vatandaşlar, ilaç, kuru gıda, narenciye, sebze, çeşitli yiyecek, içecek, giyecek, battaniye ve depremzedelere lazım olabilecek her türlü kullanım eşyasından oluşan malzemeleri belediye yetkililerine ulaştırdılar. Tırlara yüklenmeye başlanan insani yardım malzemeleri, görevlendirilen personel ile birlikte İzmir’e doğru yola çıkacak.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor oluşu gerçeğini bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, Tarsusluların dayanışma ve kardeşlik ruhunu her daim yansıtıyor, depremzedelerimizin yanında yer alıyoruz. Yaralarının sarılması için belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımız yalnız olmadıklarını bilsinler. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

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