Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasına 3 belge

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası hizmet kalitesini artırmaya yönelik 3 belge daha almaya hak kazandı.

Tarsus TSO, bağımsız denetçi kuruluşları Türk Loydu ve Royalcert firmaları tarafından 3 gün boyunca denetlendi. Girdiği 3 denetimden de başarıyla çıkan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin sahibi oldu.

Hizmet odaklı çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, “Bilgi güvenliği ve üye memnuniyeti bizim önceliklerimiz arasında. Şimdi almaya hak kazandığımız bu belgeler sayesinde de taçlandırdık” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında da bilgi güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Koçak, “Oda olarak bunun bilincinde hareket ederek 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almak için başvurduk ve başarılı bir denetimden de çıktık. Diğer bir hedefimiz de üyelerimize sunduğumuz hizmette en üst düzey memnuniyeti sunmaktı. Belgemizi alarak bunu da bir kez daha göstermiş olduk. Hedefimiz hep daha iyisi olmak. Önümüzdeki dönemde de bilgi güvenliği ve üye memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.