Tarsus Su Park’ta 2022 yaz sezonu sona erdi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan ve 7’den 70’e tüm vatandaşların yararlanabileceği su parkta, 2022 yaz sezonunda Tarsuslular tarafından yoğun talep gördü. Yüzme kurslarının da yer aldığı su parkta binlerce vatandaş uzman eğitmenlerce hijyenik koşullarda yüzme eğitimi aldı.

Tarsus Belediyesi tarafından sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan, hijyenik koşullarda yüzme kurslarına ev sahipliği yapan Tarsus Su Park’ın 2022 yaz sezonu, vatandaşların yoğun katılımı ile sona erdi. 3 aylık yaz sezonunda binlerce vatandaşın faydalandığı su park, hijyenik ve uygun fiyatlı olması sebebi ile Tarsuslular tarafından ilgi gördü. Sosyalleşme imkanı sunan Tarsus Su Park, vatandaşların yaz mevsiminde uğrak yeri oldu. 7’den 70’e her vatandaşa açık olan yüzme kurslarında Tarsuslular yüzme öğrenirken, aynı zamanda vakit geçirme ve spor yapma imkanı buldu. Düzenli aralıklarla Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bakanlık görevlileri tarafından analiz edilen havuz suları da gerekli hijyen testlerinden tam not alarak, ailelerin en büyük sorunu olan sağlıksız havuz sularına karşı tercih edildi.

Yaz boyu sık sık su parkı tercih ettiğini belirten kursiyer, “Okulların tatil olması ile birlikte Su Park’ta yüzme kursuna başladım. Su korkumu yendim ve hocalarımızdan eğitim aldım. Arkadaşlarımla sık sık faydalandığımız Tarsus Su Park için Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Su parkında vakit geçirmekten memnun olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Su park küçük çocuklarımla birlikte tercih ettiğimiz bir yer oldu. Sularının hijyenik olması ve uygun fiyatlı olması tercih etmemize sebep oldu. Tarsus’ta güvenli bir alanda sosyalleşebilmek bizler ve çocuklarımız için çok önemli. Bu hizmet için belediyemize teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.