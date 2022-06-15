Tarsus Su Park açılıyor

Tarsus Belediyesi, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunan, hijyenik koşullarda yüzme kurslarına da ev sahipliği yapan Tarsus Su Park’ın 2022 yaz sezonunu yarın açıyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsuslulara sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasında serinleme imkanlarından birisini sunan Tarsus Su Park havuzu, alınan su numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilmesi ve gerekli hijyenik şartlar oluşturulmasının ardından vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeye getirildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile giriş ücretinin uygun tutulduğu Tarsus Su Park, gerekli hijyen taramalarının ardından yarın vatandaşların hizmetine açılıyor. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri karma, salı günü kadınlar, cumartesi günü ise aile günü olarak belirlenen Tarsus Su Park, vatandaşlara hizmet vermek üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Havuz giriş fiyatları 50 TL olarak belirlenirken, özel ve deneyimli eğitmenler eşliğinde yüzme kurslarına ev sahipliği de yapacak. Bu vesile ile 7’den 70’e tüm vatandaşlar yüzme öğretilebilecek. Havuzun kullanım saatleri ise hafta içi 11.30-16.00, hafta sonu ise 10:00- 16:00 olarak belirlendi. Atatürk Parkının içindeki proje çalışmalarından dolayı, Tarsus Su Parkının girişi ise Tarsus Belediyesi Nikah Salonu tarafından yapılabilecek.

Yüzme kurs kayıtları cuma günü başlıyor

Tarsus Su Parkında 17 Haziran 2022 Cuma günü yüzme kurs kayıtları da başlıyor. Hafta içi her gün sabah 08.30 ve 0.45 saatlerinde, akşam ise 17.15, 18.30 saatlerinde uzman öğreticiler tarafından yüzme dersi verilecek.

Tarsus Su Park Havuz Müdürü Gani Nazlıgül, hijyenik koşullarda hizmet verdiklerini belirterek, “Her sezon olduğu gibi Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı sıcak yaz günlerinde Tarsus Su Parkımıza bekliyoruz. Piyasa şartlarının altında fiyatlarımız ile vatandaşlarımıza hijyenik koşullarda hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın sosyal hayatı için çalışmalarımız sürüyor”

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da belediyelerin yaşamın her alanında vatandaşların memnun olacağı ve ihtiyaçları olan hizmetleri üretmesi gerektiğini ifade ederek, "Yaz sıcaklarının en yoğun ve bunaltıcı şekilde hissedildiği bir bölgede yaşam sürerken, yönetim olarak elimizden geldiğince Tarsus halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı temiz, hijyenik bir ortamda serinletebilmek, eğlendirebilmek hem de yaz tatillerini keyifli bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.