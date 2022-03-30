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Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışmasının birincisi ‘Kucak’ projesi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 74 ekibin katıldığı ‘Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’nın birincisi, ekip temsilciliğini Milano Politeknik Üniversitesinden Mimar Nil Bıçak’ın üstlendiği “Kucak” temalı proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tarsus’a sembol bir yapı bırakmak istiyoruz” dedi.

MERSİN 30.03.2022, 10:03
Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışmasının birincisi ‘Kucak’ projesi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 74 ekibin katıldığı ‘Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’nın birincisi, ekip temsilciliğini Milano Politeknik Üniversitesinden Mimar Nil Bıçak’ın üstlendiği “Kucak” temalı proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Tarsus’a sembol bir yapı bırakmak istiyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Yarışmayı, “Kucak” temalı proje kazandı.

“Çok amaçlı yapıların olduğu güzel bir mekan haline getirmek istiyoruz”

Başkan Seçer, 74 ekibin katıldığı yarışma çerçevesinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi sergi alanında gerçekleştirilen jüri değerlendirme çalışmasını ziyaret etti. Proje görsellerini inceleyen ve Jüri Başkanı Mimar Ahmet Tercan ile jüri heyetinden projeler hakkında bilgi alan Seçer, Tarsus’un önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, “Tarsus, kadim geçmişi olan, çok muazzam, müstesna bir kent. Orada yıllardır sorun olan Şelale Otelin yeri ile ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Çok yakın tarihte risk taşıyan binayı yıkacağız. Oraya halkın rahat kullanabileceği, işlevsel bir mekan yapmanın çok doğru olduğuna karar verdik. Otel binası ortadan kalktıktan sonra, halka açık, farklı fonksiyonların olduğu, çok amaçlı birtakım yapıların olduğu güzel bir mekan haline getirmek istiyoruz. Halk kullansın istiyoruz. Ailesiyle insanlar gelsin istiyoruz” diye konuştu.

“Tarsus’a bir sembol yapı bırakmak istiyoruz”

Havuzdan kır düğününe, gösteri sahnesinden yemek yenilebilecek mekanlara kadar her detayın düşünüldüğünü kaydeden Seçer, “Birinciliğe layık görülen tasarımla ilgili uygulama projesine geçeceğiz ve kısa zaman içerisinde de orada bu projeyi bitirmek istiyoruz. Biz Tarsus’a bir sembol yapı bırakmak istiyoruz. Yani oranın simgesi, sembolü olsun. Herkes tarafından bilinsin. Tarsus denince akla orası gelsin” ifadelerini kullandı.

“Bu katılımcı bir model. O açıdan da çok memnunuz”

Jüri Başkanı Mimar Tercan da projeler hakkında Başkan Seçer’i bilgilendirerek, yarışmaya destek verdiği için teşekkür etti. Organizasyonun çok iyi olduğunu vurgulayan Tercan, “Bu, katılımcı bir model. Bu katılımcı modeli uyguladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız diğer belediyelere de örnek olur” dedi.

Mimari Proje Yarışmasının kazananı ‘Kucak’ projesi oldu

Jüri değerlendirmesi sonucunda; Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışmasının birincisi açıklandı. Ekip temsilciliğini Milano Politeknik Üniversitesinden Mimar Nil Bıçak’ın yaptığı ve birinciliği kazanan “Kucak” temalı projenin ekip ortakları, İstanbul Teknik Üniversitesinden Mimar Erol Kalmaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Mimar Kemal Bal ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Peyzaj Mimarı Arzu Güler’den oluşuyor.

Projenin danışmanlığını ise Kocaeli Üniversitesinden İnşaat Mühendisi Doruk Kemal Kaplan ve İstanbul Teknik Üniversitesinden İdil Bayar yaptı. Projenin öğrenci ekip üyesi ise İstanbul Bilgi Üniversitesinden Berivan Güzel.

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