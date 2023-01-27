Tarsus Şehir Tiyatrosunun Ezop ve Çirkin oyunu sahnelendi

Tarsus Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Ezop ve Çirkin’ oyunları, tiyatro severler tarafından büyük beğeni aldı.

Her ay yayınlanan etkinlik takvimine göre sahne alan Tarsus Şehir Tiyatrosu, bu hafta Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve bir kolejde yoğun ilgiyle karşılandı. Atatürk Kültür Merkezinde Çirkin oyunu, kolejde ise Ezop sahnelendi. Salonların tıklım tıklım dolduğu alanda, oyuncular ayakta alkışlandı. Reji ve dramaturjisini Nihat Çapar’ın yaptığı Çirkin ve Ezop tiyatro severler tarafından keyifle izlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, onları yıllardır tanıyorum. Hikayelerini çok güzel yazıyorlar. Türkiye’deki en iyi ödülleri topladılar. Tarsus’u sanat şehri yapma yolunda Tarsus Şehir Tiyatromuz sizlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle sanat ve sanatçıya destek verdiğimiz etkinliklerimiz ile Tarsus’u daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Tüm sanatsever misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarsus Şehir Tiyatrosuna büyük ilgi var"

Oyunların yoğun bir ilgiyle izlenildiğini belirten reji ve dramaturjisini üslenen Nihat Çapar ise "Tarsus Şehir Tiyatrosu Çirkin isimli yeni sezon oyunumuz dün Mersin Yenişehir Belediyesindeydi. İki katlı bir salon. Balkonla birlikte yine fuldü. Düşünün ki Tarsus Şehir Tiyatrosu Mersin’e gidiyor. Eskişehir’e gidiyor, Ankara, İstanbul’a ve kapalı gişe oynuyor. Burada sanırım yapılan işin özelliği her sektörde olduğu gibi sanat sektöründe de bu kulvarda önünüzde gitmeye devam ediyor. Fakat yerel yönetimlerin sanat ekiplerine ne denli destek verdiğini biz buralarda anlıyoruz. Eskişehir’e gidince böyle bir kalabalık görüyorsunuz. Onlar sadece Tarsus Şehir Tiyatrosunu duydukları için geliyorlar. Ankara’ya gidiyorsunuz, böyle bir kalabalık. Ve bu sayın başkanımız sayesinde yerel yönetimin idarecilerinin bize verdiği destek sayesinde sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni Kültür Merkezimize kavuşacağız"

Tarsus’a Kültür Merkezinin kazandırılacağını söyleyen Çapar "Buradaki temel unsurlardan bir tanesi oyunlarınızı oynamanız ve seyirciyle buluşturmanız. Tarsus maalesef 8 yıl gibi bir sürede kültür merkezini kaybetti. Ve o kapısına kilit vurulan hepinizin zaman zaman bildiği, belki o 8 yılı şöyle özetlemek gerekirse, 7-8 yaşında müsamere için orayı kullanan bir çocuğun artık 17’li yaşlarına geldiğinde bunun acısını daha çok çektiği bir kültür merkeziydi. Başkanımız haftada birkaç gün Ankara’ya giderek Kültür Merkezini Tarsus’a kazandırdı. Eğer ki Haluk Bozdoğan bunu yapmasaydı emin olun belki de orası atıl vaziyette öylece kendi haline bırakılmış bir şekilde duracaktı. 29 Ekim günü yepyeni bir yüzüyle kültür merkezimizin sayın başkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilecek. Tarsus özgürlüğüne yeniden kavuşacak ve bu müthiş kalabalıklar çocuklarımız, gençlerimiz hep birlikte Tarsus’ta büyük tiyatrolar izlemeye, büyük konserler izlemeye ve Tarsus Şehir Tiyatrosunun yeni yapımlarını izlemeye devam edecek" şeklinde konuştu.