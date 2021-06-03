Tarsus Şehir Tiyatrosu perdelerini ’Çehov’ ile açtı

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni dönem için perdelerini açtı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu, Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov’un iki oyunundan derlenen ’Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyicinin karşısına çıktı. Ayşe Lebriz Berkem Sahnesindeki oyunu salgın tedbirleri kapsamında HES kodları kontrol edilerek salona alınan vatandaşlar izledi. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar’ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu, ’Çehov Vodvil’ oyununu haziran ayı boyunca ücretsiz olarak sahneleyecek.